„Nebude to lehké vrátit sociální demokracii zpět do politické špičky. Ale já věřím, že se to podaří,“ říká v rozhovoru.

Nejdříve přijměte gratulaci k sobotnímu zvolení do funkce předsedy jihočeské ČSSD. Byl jste zvolen 126 hlasy z maximálního možného počtu 132. To je velký projev důvěry. Ale ČSSD prožívá dlouhodobou krizi, jejím výsledkem je ztráta důvěry voličů a ústup z předních pozic politiky. Tento trend byl hodně viditelný například při komunálních volbách ve Strakonicích v říjnu 2018, kdy se kandidáti ČSSD vůbec nedostali do zastupitelstva. Co s tím chcete dělat?

Děkuji za blahopřání. Máte pravdu, počet hlasů je velkým projevem důvěry. Ale máte pravdu i v dalších věcech. ČSSD prožívá hlubokou krizi, v jejím důsledku ztratila důvěru voličů či zažívá odchody svých členů do jiných stran. To je dost smutné. Takže prvním a hlavním úkolem je náprava tohoto stavu. Chceme dokázat, že ČSSD patří do české politické špičky a dokázat členům i voličům, se o ně dokážeme postarat a že nechceme zklamat jejich důvěru. Dobře vím, že to nebude nijak lehké, ale i když jsem možná snílek, věřím, že se to podaří.

Nastoupil jste po bývalém předsedovi Jiřím Zimolovi, který rezignoval. S určitou mírou zmíněné krize je právě spojován i on, konkrétně jde o kauzu jeho rekreačního objektu na Lipně. Jak vnímáte vy osobu Jiřího Zimoly?

Už v sobotu jsem řekl, že se k osobě Jiřího Zilomy nechci vyjadřovat. Mohu jen uvést, že Jiří Zimola byl velmi progresivní předseda a sociální demokracii dokázal hodně zviditelnit. Založením nové volební strany se dal vlastní cestou, které se sociální demokracii nelíbí. Ani se tomu nedivím.

Budete jako nový předseda podporovat hejtmanku Ivanu Stráskou? Oba máte společnou jednu věc – právě Jiřího Zimolu.

S paní hejtmankou se známe mnoho let. Má naši i moji podporu, což dokazuje i fakt, že je lídryní kandidátky ČSSD. Byla na konferenci, a i když už nechtěla kandidovat, svůj názor změnila. Moc si toho vážíme. Letos nás čekají krajské a senátní volby a vzhledem k současné situaci v ČSSD bude velmi náročné uspět. Ale musíme pro úspěch udělat maximum.