Jenže to se mělo brzy alespoň částečně změnit. Krátce po jejím otevření v roce 2011 se totiž v místě výjezdu z křižovatky do ulice Bavorova objevila bronzová socha. Na svět přišel Švanda dudák.

Přinášíme vám další díl seriálu Sochy ve Strakonicích, který vzniká za spolupráce Města Strakonice a Strakonického deníku.

Kde se tedy Švanda dudák vzal? Na to vzpomíná bývalý místostarosta Pavel Pavel. „Chtěli jsme tu velkou plochu, kterou křižovatka tvořila, něčím ozdobit. Vzpomněl jsem si, že můj táta na Kvildě vytvořil Švandovu dřevěnou sochu v životní velikosti,“ říká Pavel Pavel. Dát ale dřevěnou sochu do centra města není z mnoha důvodů možné. „Nápadu se chopil sochař a malíř Jirka Kubelka a s kovolitcem Alešem Svojtkou vytvořili sochu v té podobě, jak ji známe dnes,“ dodal Pavel Pavel.

Švanda dudák (nejen) ve Strakonicích aneb Jak to je se slavným dudákem

Ve hře byl i další názor. A ne zanedbatelný. Na to si vzpomíná současná ředitelka strakonického muzea Ivana Říhová. Tehdy pracovala na pozici místostarostky. „Byl tu podnět z dětského zastupitelstva. A také se v rámci dotací na rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor ukázala i možnost spolufinancování výzdoby veřejného prostranství.“

I tehdy se lidská tvořivost projevila se vším kouzlem, které má. Dudák si získal jak své příznivce, tak i odpůrce. Brzy začal být bronzový Švanda s beranicí na hlavě a vysokých botách nazýván Partyzán nebo Rudoarmějec. Při troše představivosti lze tato pojmenování i připustit.

Socha se dívá směrem do ulice U Sv. Markéty a její napřažená ruka jakoby vítala návštěvníky. Není proto divu, že převážně v době turistické sezony se u ní denně fotografují skupiny výletníků, rodiny, jednotlivci. I sportovci. V roce 2017 fotbalisté strakonického Junioru zakončili sezonu 2016/2017 domácím vítězstvím 5:1 nad Chyškami, čímž udělali tečku za čtvrtým postupem v řadě do I. B třídy. Nemohla tedy chybět jízda koňským povozem po městě a společná fotka u Švandy dudáka.

Náměstí vévodí bronzový dudák

Ale vraťme se ještě do minulosti. I tato socha se stala obětí vandala. Neznámý pachatel v říjnu 2012 odlomil píšťalu z dud. Škoda byla 18 000 korun. Tehdy se k tomuto činu vyjádřil také autor sochy Jiří Kubelka. „Zpráva mě zastihla na sympoziu na Slovensku. Jasně, že jsem na toho, kdo to udělal, naštvaný. Je o zbytečnou starost víc,“ řekl tehdy. Podle něj si dotyčný silák dost užil, než se mu podařilo píšťalu nalomit. „Lehké to neměl,“ dodal. Bohužel, Jiří Kubelka svého Švandu dudáka přežil pouze o sedm let.

Každý příběh má svůj konec. V rámci další etapy rekonstrukce centra Strakonic, kdy zmizí současná podoba křižovatky, má být socha přesunuta na jiné místo. Kam, to se teď ještě neví. „Lidé se ním (se Švandou) fotí, mají tak celý život vzpomínku na Strakonice. K čemu by byla socha v místech, kde by ji museli hledat? Budu trvat na tom, aby zůstala v centru Strakonic, kam rozhodně patří,“ slíbil starosta Břetislav Hrdlička.

Zatím je tedy socha poměrně v klidu a lidé už na ni neútočí ani verbálně. Získala však jiný úděl – v zimě ji vždy kdosi ozdobí šálou, beranicí a rukavicemi. Aby prý Švandovi nebyla zima!

I bronzovému dudákovi je zima