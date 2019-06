Strakonice - Houbař Jan Malířský se opět vydal na pátrání do lesů, a to v sobotu 15. června.

"I když se dají v určitých místech houby najít, že by rostly jako po dešti, tak to ani náhodou. V sobotu jsem našel na jednom místě větší množství hřibů dubových. Velkou část jsem tam nechal - byly přerostlé a červivé. Snad výtrusy přispějí k lepší úrodě na přesrok. Dále jsem našel dva kozáky březové, hřiby žlutomasé, muchomůrky růžovky a samozřejmě na stejných místech jako minule větší množství hřibů kovářů. Velkou radost mi udělalo, že jsem naše malé lišky obecné. Takže uvidím do příště, jestli jejich růst bude pokračovat. To by se mohly pomalu objevit i hřiby smrkové."