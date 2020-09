Snad se konečně dočkáme pravých smrkových hříbků na Strakonicku. To po návštěvě lesa ve středu 3. září říká strakonický houbař Jan Malířský.

Snad se už dočkáme pravých smrkových hřibů. | Foto: Jan Malířský

A dodává: "Zatím rostly všude kolem - na jižním Plzeňsku, Vimpersku, Táborsku a ve středu jsem jich konečně našel asi 20 už i tady. Zajímavé je, že většina jich je ožraných od plžů a některé jsou i červivé. Rostou také již i křemenáče, stále je hřib kovář, liška obecná a muchomůrka růžovka. Takže pár dní bude v lese houbařský ráj. Sbírejte však s rozumem, ať zbude na každého. Nevím, k čemu vám bude 600 hřibů, když to těžce zpracujete. V lese se chovejte klidně a to, co tam nesete, zase odneste do kontejneru. Někdy je mi smutno, co tam lidí vyhodí, i když vesnice je kilometr od lesa a stačí jen popojet. Ono stačí, co nám z lesů dělá kůrovec, a tak alespoň my mějme rozum a chovejme se tam jako doma. Příroda nám to vrátí."