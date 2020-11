Na zahradě rodinného domku v Podolí nedaleko Radomyšle byl zasazen v roce 2003. O 17 let později jeho pozemská cesta končí. Bude pokácen a stane se po dobu Vánoc ozdobou kruhové křižovatky pod strakonickým viaduktem. Smrk stříbrný daroval městu současný majitel domu Daniel Kural.

Smrk stříbrný z Podolí. | Foto: Deník / Petr Škotko

"Když jsme se v roce 2010 nastěhovali, už tady stál. Tehdy byl třetinový," vzpomíná Daniel. Společně s rodinou měli v plánu, že ho budou na Vánoce zdobit. Jenomže postupem let smrk zmohutněl a nainstalovat na něj vánoční ozdoby a řetězy už bylo technicky velmi náročné. Nehledě na to, že svojí výškou a rozlohou tak trochu narušoval ráz zahrady. Ale aby skončil v plamenech? To se zdálo Danielovi kruté. "Manželka Bohumila nakonec přišla s nápadem darovat ho městu Strakonice jako vánoční strom," pokračoval Daniel Kural. Nápad vyšel, pracovníku odboru životního prostředí MěÚ Strakonice Tomáši Turkovi se zalíbil a Kuralovi se tak mohou těšit další osud "svého" stromu. "Určitě se na něj pojedeme podívat," svěřil se syn Michael.