Několikakilometrová kolona na hlavní před odbočkou na Hoštice, vlaky nacpané lidmi k prasknutí a nekonečný štrúdl pěších a parkoviště na loukách plná aut ze všech koutů republiky, tak to momentálně vypadá v okolí jihočeských Hoštic. Vypukla tam velkolepá oslava 40. výročí premiéry filmu Slunce, seno, jahody.

Doslova v poutní místo se v sobotu 6. července proměnily Hoštice na Strakonické. Davy lidí míří na oslavy výročí uvedení legendární české komedie Slunce, seno, jahody do kin. Ve vesnici se oslav účastní i sám režisér Zdeněk Troška.

„Těší mě, že můžu po neuvěřitelných 40 letech od premiéry Slunce, seno, jahody pozvat všechny naše diváky a příznivce opět k nám do Hoštic. Hoštice jsou pro mě synonymem mého života. Nakonec už samotné hlášky, skeče a děj vychází z mého dětství, z toho, jak jsme žili, co bylo u nás v rodině i na vesnici běžné a co jsme prožívali. Budeme rádi, když dorazíte s celou rodinou, vezmete maminku a třeba i babičku a pomůžete nám tu čtyřicítku oslavit, jak se sluší a patří. Už teď se na vás všechny moc těšíme,“ říká režisér Zdeněk Troška, který nejen, že v Hošticích prožil své dětství a mládí, ale i aktuálně je opět jejich hrdým občanem.