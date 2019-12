Práce na výstavbě nové kruhové křižovatky v Blatné vrcholí. Slavnostní otevření je plánované na 12. prosince v 10 hodin.

Okružní křižovatka vzniká od června letošního roku na hlavním tahu z Písku na Plzeň. Trasa nebyla za celou dobu výstavby nikdy zcela uzavřena, a to si řidiči chválili. „Na to jak velká stavba se v Blatné dělala, byl provoz celkem bez problémů. Ale nevím, jestli se s kruháčem bude v místě projíždět rychleji, nikdy jsem se tu s žádným problémem nesetkal,“ říká Josef Kalný, který místem pravidelně projíždí při cestě do práce.

Podle místo starosty Blatné Pavla Ounického byla křižovatka jedním z nejnebezpečnějších míst ve městě. A to především pro ty, kteří do ní vjížděli ve směru od Mačkova, kde bylo špatně vidět. V jedné z ulic je navíc střední odborné učiliště a v místech je velký pohyb lidí,“ odůvodňuje vznik kruháče Ounický.

Stavba vyjde přibližně na 25 milionů korun. Výstavbu okružní křižovatky na silnici I/20 hradí město Blatná společně s Ředitelstvím silnic a dálnic.