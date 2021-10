Během svého života si udělala dvě maturity, měla dvě děti. Život ji nakonec zavál až do Strakonic a od 24. dubna 2018 žije ve zmíněném sociálním zařízení. "Je velmi společenská a je až obdivuhodné, jak ráda se zapojuje do akcí, které tady pořádáme," doplnila vedoucí domova Jana Nevařilová. Její slova potvrzuje fakt, že se paní Miloslava chystá v pátek 8. října k volbám. "Říkala nám, že volila vždy a že nevynechá ani letos," dodala Jana Nevařilová.

Narodila se v pátek 7. října 1921 v obci Smidary nedaleko Nového Bydžova. Paměť už jí sice moc neslouží, ale pamatuje si například na svého manžela. "Byl to zeměměřič a pamatuji si, jak jsem mu pomáhala," zavzpomínala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.