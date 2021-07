Můžete přiblížit podrobnosti?

V souvislosti s ničivým tornádem na jižní Moravě minulý čtvrtek se v ZŠ a MŠ Katovice uskutečnila sbírka pro oběti této přírodní katastrofy.

Moc času jste ale na ni neměli.

To opravdu ne. Tato peněžitá sbírka se uskutečnila od 28. do 30. června v duchu myšlenky místo květin a dárků na závěr roku přinést peníze pro Moravu. zafungovalo to skvěle!

Kdo se sbírky zúčastnil?

Kromě dětí také všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Katovice.

Kolik se podařilo vybrat peněz?

Ke 30. červnu byla vybrána celková částka 71 069 korun. Neskutečné peníze, to by asi čekal málokdo. Touto cestou bych tedy velmi rád poděkoval všem rodičům dětí ZŠ a MŠ Katovice a také všem jejím zaměstnancům. Všichni jsou úžasní.

Kam peníze poputují?

Vybraná částka, určená pro postižené obce, byla zaslána na transparentní účet Českého červeného kříže.