Sportovní hala STARZ Strakonice bude v sobotu 1. srpna dějištěm unikátní basketbalové podívané.

V Kroměříži se utkají v basketbalu 3x3. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Nastoupí proti sobě matka a dcera – Petra a Julia Reisingerovy. Exhibiční utkání má název Legendy vers. Mladé Pušky za účasti osobností ženského basketbalu (Petra Reisingerová, Kateřina Elhotová, Tereza Vyoralová, Veronika Voráčková, Michaela Stará a další zvučná jména). Celý projekt vymyslela Julia Reisingerová (hráčka ESP – Girona).V rámci utkání jsou připravené nejen soutěže pro hráčky, ale i pro diváky. Během odpoledne bude probíhat i dražba dresů. Zkrátka bude na co koukat. „Chceme touto akcí nejen podpořit basketbal, ale také ukázat dětem, že mají možnost sportovat a že by ji měly co nejvíce a nejlépe využít,“ shodly se obě basketbalistky. Utkání začíná v 16 hodin.