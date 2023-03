Na konci března ve dnech 23. až 25. března se ve Strakonicích uskuteční 56. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice 2023 s postupem na loutkářskou Chrudim.

"Josef Skupa se narodil 16. února 1892 ve Strakonicích v hostinci u Varousů (později u Švehlů) a zemřel 8. ledna 1957 v Praze," řekl strakonický sběratel Jan Malířský.

O připomínky obou výročí se starají členové Jednoty Karla Havlíčka Borovského Strakonice.

Divadelní Skupových Strakonic scéna bude přístupná na více místech: v Rytířském sále hradu, U Mravenčí skály a v Domě kultury.

Skupovy nejoblíbenější loutky si připomeňme na několika pohlednicích ze sbírky.

Josef Skupa se narodil ve Strakonicích jako syn četníka. Rodina se už po pěti letech přestěhovala do Plzně. Skupa už od dětství projevoval nadání pro loutkové divadlo, a také dobře kreslil. V roce 1915 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole a stal se středoškolským profesorem, avšak záhy musel narukovat do armády, aby se zúčastnil bojů první světové války. Z Uher byl však brzy převelen do Plzně, kde pracoval v oddělení vojenské cenzury. Zde také navázal spolupráci s Městským divadlem (pro nějž například navrhoval kulisy) a později s amatérským Loutkovým divadlem Feriálních osad (založeno 1913), pod vedením lidového loutkáře Karla Nováka.



- Josef Skupa v divadle projevoval značný talent a nadšení a velmi rychle se stal vůdčí osobností. Nejčastěji vystupoval s tradiční loutkou Kašpárka, ale v roce 1919 si od loutkáře Karla Noska nechal vyrobit podivného ušatého panáka, který se měl stát karikaturou přechytřelých měšťáků. Loutka dostala jméno Spejbl a poprvé s ním Skupa vystoupil na podzim r. 1920. Spejbl nejčastěji vystupoval s Kašpárkem, přičemž se stával obětí jeho šprýmů.



- Poté se Josef Skupa se rozhodl obohatit ansámbl o další loutku a roku 1923 si nechal od synovce Karla Noska Gustava vyrobit postavu Švejka, s nímž úspěšně vystupoval po tři sezóny. Tím se jeho loutka Spejbla na čas ocitla mimo hlavní divadelní dění, protože ke Švejkovi a vlastně ani ke Kašpárkovi se příliš nehodil. V roce 1926 vyrobil Gustav Nosek jako překvapení pro Skupu jakousi zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla.