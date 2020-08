V sobotu 18. 7. 2020 se dovršily dny Ing. Miroslava Treybala a 23. 7. jej tóny skautské večerky vyprovodily při jeho poslední cestě. Všem přítomným se v těch chvílích jistě honila hlavou řada silných vzpomínek. Pan Treybal byl velmi aktivním člověkem a ovlivnil, v dobrém, osudy mnoha vrstevníků i následovníků.

Odešel Miroslav Treybal. | Foto: Archiv Alena a Vilém Hrdličkovi

Narodil se 15. 4. 1927 ve Strakonicích, ve věku deseti let vstoupil do skautské organizace a kvůli zákazům její činnosti v ní pak začínal ještě třikrát znova (r. 1945, 1968, 1989). To, co ve svých začátcích slíbil při přijímání za člena, plnil důsledně v osobním životě, v oddílech junáků i vodáků a stejně tak i v povolání lesníka. Zásada, že skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, jej přivedla nejdříve na Fakultu lesního inženýrství pražské Vysoké školy technické, později (mimo jiné) k práci při výsadbě břehových porostů a hrazení bystřin a k funkci vedoucího provozu Lesního závodu ve Strakonicích.