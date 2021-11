„Polovina jedné třídy deváťáků je na očkovaná a chodí do školy. Druhá polovina je na on-line výuce z domova,“ řekl ve čtvrtek ráno zástupce ředitele pro II. stupeň Tomáš Novotný.

Základní škola F. L. Čelakovského měla také malé omezení, které už ale pominulo. „Jedna naše třídy se vrací z karantény,“ uvedl ředitel školy Radek Čejka.

Pro rodiče ale situace příjemná není. Opět se bojí, že by mohlo dojít na uzavření škol, čímž by při většinu z nich nastal problém z prací a výukou dětí. „Nebudu lhát. Jsem ráda, že jsem se vrátila do práce. Nejen kvůli sobě, ale i dětem, kterým nedokážeme dát takovou výuku, jako škola,“ říká matka dvou dětí paní Markéta.

I samotné děti si většinou na návrat do školy zvykly a pokud by mělo opět dojít k uzavření škol, znamenalo by to komplikace i pro ně. A především pro ty, kteří už volí své další pokračování ve studiu.

S částečnými omezeními funguje také strakonické gymnázium. Podle ředitele Miroslava Hlavy je však nadpoloviční většina studentů očkovaná. "Navíc se hlásí stále více neočkovaných studentů, takže věřím, že zavírání školy nebude nutné. Ale také my se připravujeme na plošné testování v pondělí 8. listopadu," upřesnil Miroslav Hlava.

Plošné testování ve školách nařídila vláda v některých okresech republiky už v pondělí 1. listopadu. Na jihu Čech se týkalo Českobudějovicka a Prachaticka.