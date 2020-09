Ovšem za přísných bezpečnostních opatření. „Naši se doma o koroně hodně baví. Bojí se, aby nenastalo to, co v březnu,“ říká budoucí sedmák Jiří z jedné ze strakonických škol a dodává: „Máme doma připravených asi 10 roušek a dezinfekci.“

I když roušky nakonec školáci nebudou muset ve škole mít, být připraven nebude od věci. Může totiž dojít k výjimečné situaci na konkrétní škole, kdy nošení roušek bude nutné.

Například v ZŠ Lnáře dnes zahájí školní den 32 žáků v trojtřídní škole. Z toho bude 11 prvňáků. I v tak malé škole ale také musejí dodržovat nutná opatření. „Kdyby nějaké dítě vykazovalo náznaky onemocnění, počká s asistentkou na rodiče v učebně výtvarné výchovy. Tu máme zařízenou jako zabezpečovací místnost,“ uvedla ředitelka školy Jitka Venclová. Pro rodiče prvňáčků pak škola určila datum, do kterého mohou své školáky doprovodit do třídy či družiny. „Mohou tak činit do 18. září. Poté už by rodiče do školy chodit neměli,“ dodala.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních 10. března 2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci COVID – 19.