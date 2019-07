Nadbytek studentů i dětí či nedostatek místa. To vede v mnoha obcích k přestavbám škol především během letních prázdnin. Obce a školy přistavují další třídy, patra či budovy, aby mohly pojmout všechny děti s bydlištěm v daném místě. Rodiče přitom často přepisují své bydliště nebo nechají dítě dojíždět do sousedního města.

S problémy se potýká například Srubec poblíž Českých Budějovic. Podle starostky Lenky Malé za to může hlavně prudký nárůst obyvatel. „Za uplynulých deset let jsme získali na tisíc nových občanů. Nové prostory řešíme už dlouho, zatím jsme ale nebyli moc úspěšní,“ připustila Lenka Malá.

Množství rodičů tak muselo své děti posílat do budějovických škol, ty už jsou ale takřka plné. Obec chce nyní potíže vyřešit výstavbou školy nové.

Podobná situace nastala i v Hluboké nad Vltavou. Město chtělo především připravit školu na budoucí nápor dětí, který ji nepochybně čeká. S rozšiřováním začali již loni v zimě, do tří let chtějí mít hotovo. Podle projektanta Marka Bartáka pojmou nové prostory přes stovku žáků. „Stavíme hlavně pětici nových učeben spolu s potřebným zázemím,“ uvedl Marek Barták.

Stavbaři nahradili žáky

Školy nezvládají nápor žadatelů o studium, musí se tudíž neustále rozšiřovat a přestavovat. Problém mají hlavně školy základní, do nichž se děti hlásí podle svého bydliště. Někteří rodiče jsou tak nuceni bydliště svých potomků měnit, aby pro ně vůbec někde našli místo.

Krizová je například situace v obci Srubec. V té nyní chystají novou základní školu, která by vyřešila jejich kapacitní problémy. Podle starostky Lenky Malé tak vyjdou vstříc především místním, kteří musí nejčastěji posílat děti do škol v Českých Budějovicích. „Ve městě už ale mají často plno, vlastní škola je pro nás jediné řešení,“ uvedla Lenka Malá. Na stavbu původně získali i dotaci, vzhledem k šibeničnímu termínu stavby ale museli své plány změnit.

Obec tak nově chystá výstavbu vlastní. „Prozatím postavíme hlavně pět tříd, družinu a jídelnu. Do kuchyně a tělocvičny se pustíme až později, abychom snížili náklady,“ vysvětlila starostka, podle které je Srubec aktuálně jedinou obcí, která staví školu novou místo pouhého rozšíření. Veškeré náklady našetřili Srubečtí sami, v neděli pak získali od ministerstva školství dotaci na třicet milionů korun. Celý projekt obec vyjde na necelých 110 milionů.

Podobné problémy řešili i v Hluboké nad Vltavou. Podle starosty Tomáše Jirsy se tady školu rozhodli rozšířit především s výhledem do budoucna. „Město se neustále rozrůstá, stěhuje se k nám hlavně mnoho mladých lidí. Škola na to musí být dostatečně připravena,“ řekl Tomáš Jirsa. Projekt Hlubočtí schválili koncem loňského roku, s jeho dokončením se počítá do tří let.

Stavitelé školu rozšíří především o nové podlaží. Podle projektanta Marka Bartáka ponese nové učebny pro třídy prvního stupně. „Kromě nich přibude i učitelský kabinet, sklad, schodiště či úklidová komora,“ dodal Marek Barták. Nové místnosti pojmou přes sto nových žáků. V plánech stavitelé počítají i se společenským sálem, který mimo jiné poslouží kulturním akcím či přípravě školního pěveckého sboru.

Dalibor Máslo