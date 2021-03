Je totiž místem pro péči o děti rodičů pracujících v krizovém režimu. "Kapacita je kolem sta dětí, ale co se táče krizového provozu, tak jich máme nahlášeno devatenáct," uvedla jedna z učitelek školky.

Obecně podle neoficiálních informací školky uzavření vítají už jenom proto, že rodiče posílají do školky děti i ne zcela zdravé. "To není jen problém covidu, ale řeší to každá školka," dodává učitelka.