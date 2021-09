Rekonstrukce strakonického krytého bazénu změnila plány instruktorů plavecké školy. „Děti absolvují hodiny plavání ve venkovním vyhřívaném bazénu. Každá hodina je na nich znát,“ říká vedoucí plavecké školy Petra Šímová.

Vedoucí strakonické plavecké školy Petra Šímová. | Foto: Deník/Petr Škotko

Za normálního stavu by měli školáci od září až do června plavat v krytém bazénu. Ale jeho rekonstrukce, konkrétně střechy, jim to znemožnila. Takže nyní už od začátku září fungujete ve venkovním bazénu. Za jakých podmínek?