Blatná - Třetí etapa skončí do listopadu, ale už teď se začíná plánovat čtvrtá

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Třetí etapa, která má navýšit kapacitu skládky v Hněvkově, je zahájena. Podle obyvatelky osady Blatná, která si nepřála být jmenována, to ale není pro obyvatele Hněvkova zrovna nejlepší zpráva. „Pamatuji si, že na místě nynější skládky se dříve říkávalo V Rokli. Bylo to místo, kde bývala velká jáma. Skládka leží asi kilometr od obce. Kdyby byla o něco dál od Hněvkova, její rozšiřování by nemuselo nikomu vadit. Ale takhle si myslím, že mohou být někteří z plánovaného rozšíření rozladění,“ dodala.

Třetí etapu Blatná nechtěla odkládat. „Vzhledem k tomu, že se skládka začala v posledních letech hodně rychle plnit, přistoupili jsme k jejímu rozšíření,“ uvedl místostarosta Blatné Bohuslav Navrátil. Kapacita skládky pro uložení odpadu by se tak měla navýšit o 25 tisíc m³. Její plocha bude mít po rozšíření 3565 m². Odpad se sem sváží v průměru z 15 kilometrové vzdálenosti.

Vlastníkem skládky komunálního odpadu je město Blatná. „Na základě výběrového řízení byla na realizaci třetí etapy skládky vybrána firma, která předložila nejnižší nabídku,“ upřesnil Bohuslav Navrátil.

Rozšíření skládky bude trvat do konce listopadu. „Připravujeme už i další čtvrtou etapu, tedy další rozšíření skládky o 90 tisíc m³ úložného prostoru. Ta by se měla realizovat v horizontu příštích několika let,“ dodal místostarosta.

Akci nyní realizuje firma Swietelsky stavební, s.r.o. Celkové výdaje na třetí etapu skládky jsou vyčísleny na zhruba 6 milionů korun, které budou uhrazeny z městské kasy.

Třetí etapa

Při realizaci třetí etapy bude sejmuta ornice, budou provedeny výkopové práce a uloženy těsnící vrstvy. Průsakové vody ze skládky by měly být sváděny plošným filtrem do perforovaného potrubí a do nepropustné jímky. Odtud budou čerpány zpět na skládku. Současně se prodlouží existující záchytný příkop o desítky metrů. Součástí projektu bude i vybudování vnitřních komunikací. Odplynění a rekultivace budou prováděny překryvnými a těsnícími vrstvami postupně tak, jak bude skládka zaplňována.