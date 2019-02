Zimní údržba: Inertní materiál (leden, únor):

2018 3 000 tun¨

2019 5 000 tun



Sůl (leden, únor):

2018 760 tun

2019 1 300 tun

Náklady, které v prvních dvou měsících roku vynaložili na údržbu silnic, jsou přibližně 15 milionů korun. „Pro srovnání loni to bylo za stejný čas téměř dvanáct milionů korun,“ okomentoval situaci ředitel závodu Správy a údržby silnic ve Strakonicích Robert Vavřík.



Ledovka, která letos komplikovala dopravu na silnicích hlavně počátkem února, se podepsala i na spotřebě posypového materiálu. Letos z posypových vozů za první dva měsíce roku vypadalo 1300 tun soli a 5000 tun inertního materiálu. „Náš úplně první sypač vyrazil letos do terénu už z pátku 16. na sobotu 17. listopadu. Bylo to na silnici I/22 z Vodňan do Strakonic,“ zmínil první akci Robert Vavřík.



Silničáři na Strakonicku udržují 22 okruhů o délce třicet až padesát kilometrů.







Klára Alešová