Jižní Čechy - Loučení se starým rokem si mnozí nedokáží představit bez spousty jídla a pití. Následky ale nemusejí být příjemné.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Silvestrovské oslavy pro mnoho lidí znamenají posezení s přáteli u dobrého jídla a spousty většinou alkoholických nápojů. Málokdo se nechá odradit vidinou nepříjemného stavu, který nastane na Nový rok po probuzení. Existuje ale mnoho tipů, jak neblahé následky bujarých oslav alespoň trochu zmírnit. I lékaři se většinou shodují, že je vhodné po celý večer konzumovat dostatečné množství nealkoholických nápojů, nejlépe vody.

Jak radí třeboňská praktická lékařka Jana Tichá, vhodné je i celkově odlehčit servírovaná jídla. "Třeba hnutí Stop obezitě publikovalo recepty třeba na zeleninové občerstvení na Silvestra, dají se podávat třeba nakrájené okurky s vyšlehaným ochuceným tvarohem. Dají se najít nádherné odlehčené recepty bez majonézy, bez těžkých jídel, což je prima," zmínila.

Samotnou ji zaujal i dánský styl "hygge". "Nemá to jednotný překlad. Je to takový severský způsob, jak si udělat a užít pohodu. To by byl podle mě nejkrásnější způsob, jak prožít Nový rok a mohla by to být obrovská inspirace pro spoustu lidí," upozornila lékařka. "Hygge" je obecně popisováno jako chvíle pohody, kdy si uvaříte teplý čaj, zapálíte svíčky nebo oheň v krbu a zachumlaní do deky si v kruhu nejbližších přátel užíváte dobrého jídla a pití.

Dobré je podle Jany Tiché také vyrazit někam na procházku. "Pro mě osobně je nejlepší využít těchto svátků ke sportu a pohybu venku. Otužíte se, získáte lepší náladu, třeba zahlédnete i slunce," radí lékařka.

Tip na lehké občerstvení:

Zeleninové jednohubky

Okurka, malá rajčata, paprika, tvaroh, česnek, bylinky a koření podle chuti, ořechy, slunečnicová, dýňová či sezamová semínka.

Tvaroh vyšleháme s česnekem nebo bylinkami. Okurky nakrájíme na kolečka, rajčata přepůlíme a vydlabeme, z paprik nakrájíme větší kostičky a zdobícím sáčkem naneseme tvarohovou pomazánku. Můžeme ozdobit drcenými ořechy nebo semínky. Tvaroh je možné připravit pro každý druh zeleniny jinak ochucený.



Kanapky s šunkou a rukolouCelozrnná bagetka, kvalitní šunka, rukola, sušená rajčata naložená v oleji, tvaroh.

Z baget nakrájíme plátky, které lehce potřeme tvarohem, ozdobíme plátkem šunky, pár lístky rukoly a přidáme sušené rajče. Kdo nemá rád rajčata sušená, může použít čerstvá a pokrm bude zase o něco méně kalorický.