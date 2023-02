Jihočeští hasiči podle mluvčí Venduly Matějů od soboty 28. ledna evidují už téměř dvě stovky výjezdů. Jenom za pátek do zhruba 16. hodiny vyjížděli ve 38 případech k popadaným stromům. Do jednoho stromu narazil vlak ve Stožci, další spadl na auto v Písku. Ve Strakonicích likvidovali dva do sebe zaklíněné stromy, které ohrožovaly chatu ve Strakonicích. Další se nebezpečně nakláněly nad autem ve Velkých Nepodřicích na Písecku. Také odstraňovali sněhový převis ve Volarech.