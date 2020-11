První etapa opravy komunikace I/22 na průtahu obce Drahonice je téměř hotová. Pro novináře to uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice.

Silnice v tomto kilometr dlouhém úseku již vykazovala poruchu jako výtluky, trhliny a vyjeté koleje. Silnice byla opatřena novým asfaltovým souvrstvím, které zajistí jak bezpečnější tak i pohodlnější průjezd obcí. Posledním krokem k dokončení této etapy stavby bude realizace vodorovného dopravního značení na nově opravené silnici. „Tímto budou práce pro letošní rok dokončeny. Osobní vozidla již řešeným úsekem mohou jezdit bez větších omezení,“ doplnil Adam Koloušek. Dopravní omezení by měla trvat nejdéle do pátku tohoto týdne. Práce na druhé etapě stavby opět začnou na začátku další stavební sezony v roce 2021. Během nich budou budovány objekty vyžadující zásahy do konstrukce vozovky. Těmito objekty jsou myšleny například středové dělící ostrůvky a opěrné zdi.