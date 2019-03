U Černětic ve směru z Volyně na Melenice je třeba zpevnit nestabilní svah.

UZAVÍRKY:

Od 4. března – částečná uzavírka u Černětic. Směr z Volyně na Malenice.

Od 6. března – uzavírka mostu Dobřanovec – směr Volyně Vlachovo Březí. Objížďka po silnici I. tř. směr Čkyně a II. tř. na Litochovice.

„Je to tak osm nebo deset let, co se tam dělala na části stěna z gabonu, teď budou práce pokračovat,“ zmínil se za strakonický závod Správy a údržby silnic ředitel Robert Vavřík. Práce za 27,5 milionu korun silnici z části uzavřely od pondělí 4. března. Úplné uzavření si ale vyžádá rekonstrukce mostu Dobřanovec na konci Volyně ve směru na Vlachovo Březí.

„Přes most je poměrně silný provoz a už byl ve špatném stavu. Při té příležitosti ho i rozšíříme, aby se na něj lépe najíždělo,“ vysvětlil k práci za přibližně 10 milionů korun Robert Vavřík.

Akce probíhají ve spolupráci s městem Volyně, které chce v Černěticích vybudovat zastávku a u mostu Dobřanovec chodníky.



Klára Alešová