Strakonice - Dvanáct aut a jeden traktor mají v pondělí 4. února dopoledne v terénu strakoničtí silničáři. Podle náměstka závodu Martina Jirsy je situace v rámci podmínek dobrá.

Zasněžené Strakonice 3. února. | Foto: Jan Škrle

"V neděli jsme vyjížděli kolem čtvrté hodiny ráno a práce byla náročná, protože sněžení bylo intenzivní a nepřestávalo. Problém byl na silnicích i se spadanými stromy, které se lámaly pod tíhou sněhu. Někteří naši řidiči pluhů mají zkoušky na pilu, tak se o překážky na silnici postarali sami. Jindy to řešili hasiči," popisuje situaci Martin Jirsa.



Podle jeho informací už v pondělí před polednem sníh ze silnic odtává a chemicky udržované úseky by měly být holé. Dále probíhá dočišťování komunikací, křižovatek a zastávek. "Očekáváme mráz a s přimrzlým sněhem už by se nedalo manipulovat," vysvětluje.



Každé z aut Správy a údržby silnice závodu Strakonice má na starost úsek o délce třicet až padesát kilometrů.



Lukáš Strnad