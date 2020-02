Řidiči, kteří zaváhali a nekoupili si dálniční známku včas, mohou mít problém. Sehnat v těchto dnech celoroční dálniční známku, není snadné. Ale přesto taková místa jsou. „My ještě známky máme, ale vím, že ve Strakonicích nejsou. Posílají řidiče sem k nám do Vodňan,“ řekla obsluha čerpací stanice Benzina.

Ilustrační foto. | Foto: mdcr.cz

Lukáš Šimek jezdí za prací do Prahy každý den. „Dálniční známku si kupuji na celý rok a vždy s předstihem, protože vím, že ji budu potřebovat a nechci řešit přesně to, co mnoho lidí v tuto chvíli, že známky prostě nejsou,“ říká.