U privátních letů vedení letiště ctí striktně soukromí pasažérů. „Zpravidla klienty neprozrazujeme, patří to k dobrým mravům a kultuře společnosti, zachovat diskrétnost,“ upozornila předem.

I přesto však dvě jména uvedla. „Vzhledem k časovému odstupu a situaci můžeme prozradit, že k nám přilétl privátní letoun s rodinou Ivety Bartošové, když se na zámku Hluboká vdávala,“ prozradila mluvčí letiště. Iveta Bartošová a Jiří Pomeje si 5. září 2008 řekli ano na hlavním nádvoří státního zámku v Hluboké Nad Vltavou.

Druhým zajímavým jménem, které uvedla, je španělský operní pěvec. „Muž nastupující do letadla je Plácido Domingo, fotka je z minulého roku a je pořízená s jeho souhlasem,“ popsala pro čtenáře Deníku. Ten v září roku 2021 po deseti letech koncertoval v jihočeském Krumlově na mezinárodním hudebním festivalu. Jubilejní 30. ročník zahájil galakoncertem právě slavný španělský tenorista Plácido Domingo.

Letiště České Budějovice je veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště. „Mohou ho využívat letadla kategorie 4C (rozpětí křídel letounů do 36 metrů) přilétající či odlétající i do zemí mimo Schengenský prostor,“ upřesnila.

Nejčastěji za krajským městem přistávají sportovní letadla. „Tzv. general aviation, ale odbavujeme i repatriační lety (převoz nemocných) a čím dál tím více letounů létá za obchodem. Mezi naše klienty patří velké jihočeské firmy ale i majitelé menších společností,“ zmínila Martina Vodičková.

Za posledních deset let Letiště České Budějovice zaznamenalo nejvíce pohybů (příletů či odletů) v roce 2020, kdy jich bylo 11 327 (z toho 10 815 vnitrostátních, 512 mezinárodních). Naopak nejméně o rok dříve, pravděpodobně v důsledku pandemie koronaviru, 4 214 pohybů (6715 vnitrostátních, 563 mezinárodních pohybů).

Celní odbavení nepotřebují letadla, která se pohybují uvnitř území členských států Evropské unie. Pasovou službu nepotřebují letadla, která se pohybují v Schengenském prostoru. „Při potřebě celního či pasového odbavení je nutné podat letový plán 24 hodin předem, v případě soboty, neděle, či svátku 48 hodin,“ vysvětlila pravidla.

Omezením letového provozu je podmínka letů za viditelnosti ve dne, absence funkčních navigačních zařízení neumožnuje přistání za špatného počasí. Změna je součástí certifikačního procesu.

@shakira and @3gerardpique were in Hluboká nad Vltavou at a Baseball Match on Saturday! pic.twitter.com/eLdmw96hEq