Městská knihovna Blatná připravuje pravidelná setkání všech, kterým je v knihovně dobře. Nesou název Čteme, pleteme…

V úterý 10. března s dovětkem …a seznamujeme se s patchworkem. Co se pod tímto slovem skrývá? Specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Výsledný patchwork může být použit samostatně, ale častěji bývá spojen v tzv. „sendvič“ (horní vrstvu tvoří patchwork, uprostřed bývá rouno a spodní vrstvu opět tvoří látka) a je ozdobně prošit drobnými stehy. Takto sešitý patchwork se nazývá quilt. To vše si můžete vyzkoušet v knihovně od 14 do 16 hodin.