Konkrétní podobu už dostává projekt takzvané severní spojky, která se má v Českých Budějovicích stát důležitou tranzitní komunikací. Chystaná silnice zkrátí cestu všem, kteří od dálničního sjezdu z D3 pojedou směrem na Písek.

Investorem severní spojky bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle Niny Ledvinové z tiskového oddělení ŘSD, se třeba chystá rozšíření současného dvoupruhu na Okružní ulici v úseku od dálničního přivaděče po křižovatku s Pražskou třídou na čtyři pruhy. Dosud totiž tranzitní doprava míří od dálnice po čtyřpruhu až ke křižovatce s Nádražní ulicí a odtud na Dlouhou louku. To se má ale po stavbě severní spojky změnit.

Vznikne nová silnice, která začne u kruhového křižovatky u Globusu, přes nový most překročí Vltavu a v Kněžských Dvorech se novým železničním podjezdem napojí na Nemanickou ulici a pak Okružní.

Zhruba 2,3 miliardy korun by měla stát severní spojka – komunikace, kterou v Českých Budějovicích chystá Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

K nákladným položkám bude patřit třeba nový podjezd pod železnicí v Kněžských Dvorech. V současnosti je v Kněžských Dvorech v Nemanické ulici klasický přejezd se závorami. Dlouho se jednalo o tom, jestli stavbu bude financovat Správa železniční dopravní cesty nebo ŘSD, nakonec se rozhodlo o tom, že ji zaplatí silničáři. Podle Niny Ledvinové z tiskového oddělení ŘSD by měly drážní objekty stát přibližně 100 milionů korun a zárubní zdi asi 330 milionů korun. „Jedná se o projektovanou cenu,“ dodává k záměru Nina Ledvinová.

Velká změna nastane také v Okružní ulici, která od křižovatky s ulicí Generála Píky po Pražskou třídu stane čtyřpruhovou.

Předzvěstí stavby samotné severní spojky by už příští rok měla být podle plánů ŘSD úprava křižovatky Okružní ulice a ulice Generála Píky. Ta by měla zvýšit svoji kapacitu přidáním takzvaných bypassů, které umožní v některých směrech odbočení, aniž by bylo nutné najíždět do samotné křižovatky (podobně, jako je tomu dnes například na budějovické křižovatce Mánesova – Lidická).

Úprava při stavbě severní spojky bude čekat také českobudějovickou kruhovou křižovatku poblíž Globusu, která se má stát turbookružní.

Severní spojka, jako nová tranzitní komunikace pro vozidla mířící od dálnice D3 na Písek, měla být původně hotova spolu s dálnicí. Příprava se ale zřejmě protáhne.

V současnosti se podle Niny Ledvinové připravuje nové projednávání územního rozhodnutí na budějovickém stavebním úřadu. První rozhodnutí totiž zrušil krajský úřad. Mezi věcmi, které se zřejmě budou řešit, asi bude mimo jiné křižovatka Pražské a Okružní ulice.

Policie se totiž obává o to, jestli do budoucna stačí uvažované kapacitě navržené řešení. Podle Niny Ledvinové se již chystá doplněné podkladů, ale i původní řešení bylo podepřeno kladným posouzením zpracovatele projektové dokumentace.

Až bude mít ŘSD v ruce platné územní rozhodnutí, chce zahájit výkup pozemků. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky je v tom připraveno pomoci podle svých možností také město Budějovice.