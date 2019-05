Střelské Hoštice – Dřevo je nejen materiál vhodný k topení či či stavbám, ale i vyjadřování pocitů, nálad a myšlenek. Dřevo má totiž také duši, kterou ale vidí jen vyvolení.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav pulkrábek

A proto se na nádvoří zámku ve Střelských Hošticích koná od 31. května do 2. června IV. Dřevosochařský víkend pořádaný v rámci projektu Česko-rakouské setkávání s duší dřeva. Práci dřevosochařů a řezbářů můžete vidět v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Pořádají Svazek obcí středního Pootaví a Obec Střelské Hoštice.