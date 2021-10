V podvečer se uskuteční slavnostní koncert s programem sestaveným z děl českých skladatelů, zejména hudebních kompozic Antonína Dvořáka, od jehož narození uplynulo v září letošního roku 180 let.

Slavnostní program, který je věnován oslavám stoletého výročí příchodu Congregatio Jesu do naší vlasti a působení sester ve Štěkni, se koná v pátek 8. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.