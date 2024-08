V uplynulém roce způsobili zloději na českých chatách a chalupách škody ve výši 113 milionů. Průměrně tak na každé vloupání připadne přibližně 90 tisíc – a to rozhodně není málo. „Průměrná škoda během let roste – zloději si totiž chalupy vybírají a nechodí tak moc naslepo. I proto způsobí větší škody na majetku. Tím spíš, že během pandemických let si Češi chalupy poměrně slušně vybavili a už dávno nejde o bezcenné pastoušky,“ doplňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.