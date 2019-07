Českobudějovicko – Končící senoseč byla na Českobudějovicku spíše průměrná nebo podprůměrná. Deště v důležitém začátku sezony chyběly.

Ilustrační foto - senoseč | Foto: Deník / Jiří Kopáč

V Zemědělské společnosti Dubné letos na seno sekli jen 18 hektarů. Podle agronoma Lukáše Podholy spíše využili sklizené porosty k senážování. Spokojení ale s výsledkem nejsou. „Duben byl suchý,“ upozorňuje na nepříznivý vliv slabých srážek Lukáš Podhola. V květnu sice díky dešťům některé porosty doháněly, co ztratily, ale ve finiši je znát manko. „Ještě se nám nestalo, aby se všechno vešlo do jedné jámy,“ říká Lukáš Podhola s tím, že vloni byl duben mokrý a sucha začala až později a doplatila na to hlavně kukuřice jako nejpozději sklízená plodina.