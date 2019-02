Strakonice – Od 12. prosince funguje v ulici U Sv. Markéty nově otevřené infocentrum pro seniory. A v něm sedí dívka, která má k seniorskému věku velmi daleko – Šárka Kuřinová (24). „Senior by měl mít místo ve společnosti a nestranit se okolí," říká.

Šárka Kuřinová | Foto: Deník/Petr Škotko

Jste pracovnicí nově otevřeného centra pro seniory. V čem vaše práce spočívá?

Klienti se mohou přijít informovat o aktivitách z oblasti kultury, sportu, ale mohou také přicházet s různými dotazy, náměty a problémy, které se týkají jejich osobního života a se kterými se jim budu snažit pomoci.

Co jste dělala předtím?

Po dokončení školy jsem začala hledat práci, ale dnes to není vůbec jednoduché. Poslední dobou se jednalo především o pomoc doma, jelikož máme hospodářství. Vyzkoušela jsem si také výpomoc v kavárně.

Už jste někdy pracovala se seniory?

Jak již jsem zmínila, pomáhala jsem v kavárně, kde se setkáte s lidmi z různých věkových kategorií. V žádném jiném směru jsem se seniory nepracovala.

Co se například v centru bude dít o Vánocích?

Jelikož je infocentrum pro seniory otevřeno od minulého týdne, zatím se snažíme co nejvíce dostat do podvědomí občanů města. Hlavně bych si přála, ať se lidé neostýchají a přijdou se třeba jen podívat, jak to u nás vypadá.

Můžete prozradit, jaké máte koníčky?

Mezi mé hlavní koníčky bych zařadila zvířata, převážně psy. Sama mám doma dva, můžu říci, že jednoho seniora (12 let) a jednu mladou slečnu.

Co podle vás senioři potřebují nejvíce?

Určitě by senior vždy měl mít místo ve společnosti a pokud možno nestranit se ostatním lidem. Ve Strakonicích je mnoho příležitostí pro seniory, ale mnozí o nich nevědí.

Šárka KuřinováDatum narození: 2. 12. 1989

Bydliště: Nebřehovice 9

Vzdělání: VŠTE České Budějovice

Záliby: sport, zvířata, knížky, hudba

Motto: Užívej si každého dne, protože nikdy nevíš, co se stane.