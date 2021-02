"Pro uplynulý týden měla strakonická nemocnice k dispozici 420 dávek vakcíny Pfizer/Biontech. Poslední únorový čtvrtek proto otevřela očkovací centrum v tělocvičně Lidická, kam od 9 do 18 hodin zamířilo posledních více než 250 seniorů, kteří byli zaregistrovaní a ještě na očkování čekali," uvedla referentka nemocnice Kateřina Koželuhová. V pátek 26. února vyjede mobilní očkovací tým očkovat klienty a zaměstnance domů s pečovatelskou službou na Strakonicku.

Očkovací centrum bylo zprovozněno od 11. února. Jak se osvědčilo?

Kateřina Koželuhová: V úvodu jsme hlavně chtěli prověřit, jak vše bude fungovat. Očkovali jsme tedy nižší počty pacientů než je denní kapacita centra, která byla 800 až 1000 osob denně, abychom vše vyzkoušeli a vyhnuli se zbytečným zmatkům a stresům jak na straně pacientů, tak na straně personálu a dobrovolníků. Proto jsme v první fázi provozu očkovacího centra 450 dávek rozdělili na čtyři dny (čtvrtek 11.2, pátek 12.2, sobota 13.2. a pondělí 15.2. Kapacita centra je však mnohem větší. Víme, že bychom opravdu zvládli naočkovat 800 až 1000 lidí za den. Zatím jsme očkovali seniory starší 80 let a zdravotníky. Mobilní očkovací týmy pak objely naprostou většinu zařízení sociální péče v okrese.

Proč bylo některé dny centrum zavřené?

Kvůli nedostatku vakcíny. Například v týdnu od 15. do 19. února jsme měli k dispozici 650 dávek vakcíny Pfizer/Biontech a 50 dávek vakcíny AstraZeneca. Je efektivnější centrum otevřít na jeden až dva dny a očkovat intenzivně. To jsme také udělali. Očkovali jsme ve čtvrtek 18. a v pátek 19. února. Ve čtvrtek vakcínu dostalo 512 seniorů ve věku nad 80 let. V pátek jsme naočkovali dalších více než 100 seniorů a 50 zdravotníků. Zdravotníci dostávali vakcínu AstraZeneca, která je účinnější u mladších lidí.

Jak jste uvedla výše, lidé v kategorii 80+, kteří se k očkování zaregistrovali, už jsou naočkovaní. Kdo je další na řadě?

Má samozřejmě pokračovat přeočkování seniorů 80+ druhou dávkou. V těchto dnech se na vládní, potažmo krajské úrovni rozhoduje, zda se bude pokračovat v očkování ve věkové kategorii 70+ nebo se přednostně začne s očkováním pedagogů. Tlak na návrat žáků a studentů do škol sílí.