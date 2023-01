Jste už dlouho ve vysoké politice. S předními politiky jste ale spolupracoval již z pozice ředitele nemocnice ještě před svým zvolením do Senátu ČR. Jak politiku v ČR vnímáte ve světle získaných zkušeností?

Tomáš Fiala.Zdroj: Deník/ RedakceOsobně se pořád snažím chápat politiku hodnotově, nikoliv jako souboj dobro vs. zlo. A takhle vnímám i nového pana prezidenta, generála Petra Pavla.

Čím vás zaujal?

Choval se nepopulisticky, ošklivou kampaň lidé většinově odmítli, nyní bude potřebovat dobré partnery v české politice. Věřím, že s ním přišla slušnost. Nový prezident jistě bude ovlivňovat náš postoj v EU, což je sice agendou vlády, ale významně určitě v NATO. K tomu je jeho kvalifikace přímo skvělá.

K volbám dorazilo ve druhém kolem přes 70 procent voličů. Překvapilo vás to?

Ocenil jsem vysokou volební účast nejen ve svém senátním obvodě. Přímá volba prezidenta občany mobilizuje, ale současně společnost bohužel rozděluje. Třicet českých senátorek a senátorů včetně mne svým podpisem podpořilo kandidaturu Pavla Fischera, dokonce jsem velmi rád využil jeho pozvání do volebního štábu po prvním kole. Jeho doporučení volit generála Petra Pavla do II. kola jsem samozřejmě akceptoval.

Jak volili lidé na Strakonicku ZDE.Zdroj: DeníkVěříte, že se nový prezident bude chovat vstřícně i k Senátu?

V českém Senátu působím cca 2,5 roku, za tu dobu prezident Miloš Zeman v horní komoře Parlamentu nepromluvil. To o něčem svědčí. Petr Pavel jistě šlápne na plyn a zaregistroval jsem i jeho vizi přijít nejen na plénum, ale i do výborů. Cítím, že bude komunikovat se všemi, kteří budou mít návrhy na zlepšení – a o to tady jde.

Nově zvolený prezident Petr Pavel chce oslovit všechny voliče. Věříte mu?

Ano. Já totiž předpokládám, že bude oslovovat i voliče Andreje Babiše, protože, když zvítězí hodnoty jako pokrok, respekt a pokora, tak poražených voličů snad není. Z těch praktických aktivit nás tedy nyní čeká slib Prezidenta ČR do rukou předsedy Senátu a inaugurace ve Vladislavském sále 9. března při společné schůzi obou komor.

A co od nové hlavy státu očekáváte vy?

Já od pana prezidenta očekávám i klidné projednávání nominací do funkcí soudců Ústavního soudu.