Jak přiblížil za pořadatele předseda Českého veteran klubu Autoklubu České republiky (AČR) Milan Krsek, přihlášeno bylo 143 posádek. „Některé to zřejmě vzdaly kvůli počasí,“ zmínil.

Oficiálně se závod řadí do Mistrovství České republiky poháru historických vozidel Asociace veteran car clubů Autoklubu České republiky. Součástí akce byl také sraz policejních, hasičských a vojenských sborů. Stroje účastné závodů musí být starší 30 let (min. rok výroby 1992).

Letos účastníci vyjížděli jiným směrem, ale jinak cesta orientačního závodu se stanovišti zůstala zachována a vedla přes Žíšov, Borkovice, Mažice, Vesce, Nedvědice, Debrník, Hlavatce, Vyhnanice, Skrýchov, Bezděčín, Želeč, Svinky, Komárov, Klečaty, Zálší, Hartmanice, Bzí, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Ševětín, Dynín a Mazelov.

„Cíl byl v Bošilci jako obvykle, nejstarším automobilem na trase se letos stal Citroën B14 z roku 1928. Mimo soutěž závodilo i obrněné vozidlo, to bohužel nesplňuje náš řád, ale početná posádka se účastnila alespoň pro radost,“ dodal Krsek.

Přijeli poprvé

Se svým vozem se zapsali díky známé také Olga a František Weisovi z Českých Budějovic a šlo o jejich premiéru. „Pořídili jsme si Chevrolet Corvette C3 z roku 1979, zatím jsme byli na srazu veteránů jen v Kašperských horách, na Selském baroku jsme prvně. Kamarádka Jiřinka odtud pochází, jsou tu na chalupě, a tak nás pozvala,“ vysvětlil řidič veteránu.

Na vyjížďku se moc těšili, jen nepočítali s úkoly. „Běžně jde jen o spanilou jízdu, soutěže nás překvapily,“ usmívala se Olga Weisová. „Počasí jste si nenaplánovali nejlépe, naštěstí máme skládací střechu,“ vtipkoval František Weis.

Stovka řidičů vyjela za krásami selského baroka

Vůz koupili loni v květnu a celý kompletně renovovali. Nyní si plánují podobné společné vyjížďky. „Pochází z Kalifornie, přímo ze San Franciska, renovovali jsme všechny díly včetně motoru,“ podotkl k vozu se startovním číslem 176. „Jde o sportovní dvojmístný vůz, renovace trvala rok, tak až nyní si ho můžeme užívat,“ dodala manželka Olga.

První úkol přímo na náměstí byla skládačka na čas. „Stopovali to a manželovi to moc nešlo,“ prozradila s tím, že jsou sami zvědaví, co je čeká dál.

V sobotu 20. srpna odstartoval z náměstí TGM ve Veselí nad Lužnicí již 11. ročník závodů veteránů Selské baroko. Déšť nebyl pro účastníky žádnou překážkou.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Vzpomínka a ponurý nádech

Milan Krsek nahradil ve funkci zesnulého předsedu Českého veteran klubu AČR Zdeňka Brádka (nedožitých 68 let), nezapomněl na něj před startem závodu zavzpomínat. „Zdeněk před 11 lety soutěž založil, bohužel v lednu zemřel. Vím, že nikdo z nás ho nedokáže nahradit, ale budeme se snažit v Selském baroku pokračovat a navázat na tradici,“ sdělil přítomným. Všem také poděkoval za účast i přes nepřízeň počasí.

Veterány závodily mezi selským barokem

Šťastnou cestu bez nehod popřál závodníkům také místostarosta města Ladislav Sýkora s manželkou Martinou Sýkorovou, kteří se vzápětí ujali startovací kostkované vlajky.



Zdeněk Brádka (vpravo) v roce 2020 (13. 6. 1954 – 7. 1. 2022).Zdroj: archiv Autoklub České republikyZdeněk Brádka (13. června 1954 – 7. ledna 2022) patřil k osobnostem veteránského hnutí, jako agilní a zapálený organizátor pořádal řadu soutěží historických vozidel a dalších akcí, stál v čele Asociace veteran car clubů AČR. Založil několik klubů veteránských vozidel, například Rehiv Praha a Český veteran klub AČR. V letech 2008 až 2012 byl členem Prezídia Autoklubu ČR. Od roku 2011 stál v čele Českého veteran klubu AČR jako hlavního pořadatele srazu, přehlídky a soutěžního závodu jihočeskou krajinou nazvaného Selské baroko, během pandemie trávil čas na svém statku v Komárově.

Selské baroko bylo oslavou veteránismu