Snad každého řidiče potěší zpráva, kterou na svém facebooku zveřejnil jihočeský hejtman Martin Kuba. "Milí Jihočeši, dneska mám jednu dobrou zprávu. Sekání trávy kolem silnic prvních tříd bude v našem kraji už probíhat STRIKTNĚ JEN od 18. hodiny do 6. hodiny ráno," uvedl.

Sekání trávy kolem silnic. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Kellner

"Po vlastní zkušenosti z tohoto týdne a Vašich upozorněních jsem zjistil, že i když by to tak mělo být, tak bohužel pořád traktory se sekačkou vytváří kolony i v dopravních špičkách. Strašný Mě to teda jako řidiče hrozně štve a vždycky v té koloně říkám “Kterej … mohl vymyslet, že budou sekat teď?” Někdy to teda říkám i nahlas. A myslím, že nás to tak má většina. Co? Takže, abyste se už nikdy v našem kraji nemuseli v kolonách za sekajícím traktorem rozčilovat, tak paní ředitelka Správy a údržby silnic právě vydala závazný pokyn, že sekat se bude už jen mezi 18. a 6. hodinou," píše hejtman Martin Kuba ve svém příspěvku.