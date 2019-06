Tažovičtí hasiči si tento krásný čas připomněli již potřetí společenskou akcí Sečení na Kolčavě, spojenou se soutěžemi v sečení kosou Sekáč Podlesí a Tažovický sekáč.

Nedělní ráno 16. června na louce u potoka Kolčavy ale nabídlo proudy vody z otevřené zamračené oblohy. Ke slovu proto přišly nejprve čerstvé domácí vdolky na drátě s povidly a domácí buchty s meltou od místních hasiček a sklenka něčeho ostřejšího, slivovice od kamarádů sekáčů z Moravy. Až písnička Sedlák na louce seče, kosa mu síci nechce za doprovodu harmonik, obměkčila Svatého Petra a patnáct odvážných sekáčů se pustila do díla. A bylo se na co dívat.…Políčka 5 x 5 m s vysokou, přerostlou a místy polehlou travou prověřila šikovnost všech aktérů.

V kategorii Tažovický sekáč, pro místní nejen hasiče bezpečně zvítězil Miroslav Švec z Tažovické Lhoty před Kamilem Trčkou z Ohrazenic a Pavlem Šimákem opět ze Lhoty. Přímo tažovický František Hejtmánek byl se 77 lety nejstarším závodníkem a předvedl precizní pokos i sklad řádků. Soutěž Sekáč Podlesí nad 60 let ovládl pan otec z hoslovického mlýna Jaroslav Janout, před Josefem Vránou z Pracejovic a Miroslavem Švecem z Volenic. V hlavní soutěži do 60ti let opět exceloval časem 1 minuta 17 sekund Miroslav Švec z Tažovické Lhoty, před loňským vítězem Ladislavem Kubovcem ze Škůdry, Jaroslavem Janoutem a Eduardem Šejnou z Konopiště u Vlachova Březí.

Na závěr si všichni sekáči odzkoušeli společné sečení a vyzkoušeli i originální proslulé rakouské kosy ze Štýrska, dovezené z ruční výrobny v Rossleitnu. Po vyhodnocení se ještě dlouho sedělo, debatovalo a předávaly se zkušenosti. Při harmonice, vdolcích a buchtách s meltou, u dobrého piva. Nejen tažovičtí hasiči, ale i cirka šedesátka účastníků třetího Sečení na Kolčavě mohla být určitě spokojena. Podle ohlasů to vypadá, že v Tažoucích zase příští léto „pudeme síct“..

Za SDH Tažovice Miroslav Šobr