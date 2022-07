Všem jeho návštěva udělala radost, navíc zavzpomínal na atmosféru svého mládí. „Měl jsem rád pionýrské tábory. Jezdil jsem na hodně podobné, také takové přírodní,“ zmínil Svatek.

Otázka Deníku: Jak by Martin Svatek dětem v létě zpestřil jídelníček?



„Osobně bych děti do žádného jídla nenutil. O prázdninách by měly jíst, na co mají chuť. Ať si samy najdou, co jim chutná. Stačí chodit po procházce něco si přikusovat, objevovat sezonní ovoce, zeleninu ze zahrádky. Nic jim nediktovat, prázdniny mají na to, aby odpočívaly, aby jedly to, co je těší. Je léto, to je úplně ideální na jahody, borůvky, maliny, ostružiny a další plody. Všechno kvete, všechno je čerstvé a v nejlepší kondici a v uvozovkách zadarmo. Můžete si jít po louce jako po supermarketu a natrhat si třeba třešně, to je to kouzlo. Samozřejmě jíst normálně, a hlavně by děti neměly navštěvovat prarodiče a příbuzné, potěšit je a ochutnat jejich jídla, třeba babiččiny buchty.“

Mrtvola v táboře

Letní tábor Dražičky se letos proměnil v detektivní akademii, jeho hlavní vedoucí a zároveň vrchní komisař Pavel Čermák uvedl, že nesmí chybět ani místo činu s mrtvolou. „Děti jsou ve výcviku jako adepti na detektivy, domů už pojedou s platným certifikátem,“ popsal s tím, že jde o takové dobrodružství kriminalistiky. „Učí se tu formou hry základy daktyloskopie, morseovku, skládají fyzické testy, ohledávají tělo a sbírají i další stopy vedoucí k pachateli,“ naznačil.

Šéfkuchař Martin Svatek a jeho tým polaskal chuťové buňky táborských zdravotníků

Tábor zde má podle jeho slov téměř čtyřicetiletou tradici, trvá dva týdny. „Jde o přírodní tábor bez tekoucí vody a elektřiny, děti ani vedoucí zde nepoužívají mobilní telefony, každoročně máme jinou celotáborovou hru – divoký západ, šmoulové, a tak podobně,“ shrnul Čermák.

Přímo na louce, kde jsou stany s pevnou podestou se padesáti táborníkům ve věku od 7 do 15 let věnuje kolem dvaceti dospělých včetně zdravotníků a kuchařů. Zajímavé návštěvy tu mají rádi, vítají zástupce policie, hasičů, loni tu měli i řidiče rallye Dakar a letos je napadlo pozvat právě experta na gastronomii. I jídelníček mají vybraný, strávníci si před šéfkuchařem chválili špagety, šišky s mákem, halušky, krupicovou kaši i kuře na paprice. Večer si užili ještě rozlučkovou diskotéku.

Po baště nechybělo ani hodnocení „odbornou porotou“

A co řeklo pět vybraných dětí na gastronomický zážitek? Natálka Fialová z Tábora se účastnila pobytu úplně poprvé, přestože si ze začátku stýskala, odnese si hezké zážitky. „Šunka od kuchaře byla moc dobrá, zeptal se mě, jestli pojedu ještě někam na dovolenou. Tak jsem mu říkala, že chci s rodiči někam za želvičkama,“ popsala drobná dívenka, která v Dražičkách pobývala ještě s pěti kamarádkami.

Když Martin s Ondřejem pekli seniorům sváteční kachnu

Devítiletá Johanka Bodláková z Plané nad Lužnicí zhodnotila nejen jídlo i celé dva týdny v Dražičkách. „Na táboře se mi moc líbilo, už jsem tu podruhé a mám tu kamarády. Dneska mi hodně chutnalo, nejvíc to maso, bylo takový šťavnatý,“ uvedla s tím, že o šéfkuchařovi určitě bude doma vyprávět.

„Maso od pana Martina bylo výborný i povídání s ním bylo super. Ptal jsem se ho, jestli hrál v Master Chefovi, protože jsem na to dřív koukal. Říkal, že byl v jednom díle,“ vysvětlil Samuel Černý z Tábora.

Osmiletý Daniel Doubek také nešetřil chválou. „Na táboře se mi líbí, ale už se těším domů. Nejvíc mě bavilo psaní na stroji, brali jsme taky otisky, hledali stopy, sbírali mince a taky běhali,“ přiblížil úkoly, které ho bavily. Martin Svatek se ho prý zeptal na známé kuchaře. „Vzpomněl jsem si na Zdendu Pohlreicha z televize, ten je vtipnej,“ usmíval se Daniel.

VIDEO: V Čekanicích senioři obědvali jako v luxusní restauraci

Až vyroste osmiletý Jaroslav Nitka, chtěl by se stát kuchařem. „Mám rád hodně jídel, chutná mi sladký i slaný. Nejradši mám špagety a kuře na paprice,“ řekl nesměle chlapec z Blanického předměstí, který byl z pravého kuchaře unešený.

Děti se nebály a pokládaly hostovi i otázky na tělo: Ptaly se například, jak Martin jí krupicovou kaši, jaké je jeho nejoblíbenější jídlo, jestli se dá spálit čaj, či zda dle jeho názoru patří na pizzu i ananas. Odpovědi se dozvíte v přiloženém videu.

Zdroj: Lenka Pospíšilová