Strakonice – Pravidelným předplatitelem Strakonického deníku je ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

tomas fiala | Foto: autor

Jako ředitel nemocnice jste se po letech kupování SD rozhodl pro předplatné. Proč?

Předplatné dávno využívám doma, v nemocnici proto, že v SD je spousta aktuálních článků a často se píše o zdravotnictví. Díky tomu, že SD chodí denně do nemocnice, má možnost si tyto články přečíst více zaměstnanců.

Zaujalo vás ve Strakonickém deníku poslední dobou něco?

No, myslím, že se změnila podoba novin, mají lepší obrázky a je poměrně dost pravidelných rubrik. Třeba čtenář – reportér apod.

Zaregistroval jste jako pravidelný čtenář změny v Deníku vzhledem k tématům, grafice a podobně?

Určitě. Kvalita tím šla nahoru.

Co v novinách vyhledáváte nejvíce?

Články o zdravotnictví a sport.

Jaké téma by vás zajímalo tak, abychom ho zpracovali?

Chci hodně otvírat nemocnici občanům. Budu rád, když změny, které se dějí budou zveřejňovány. Ještě nás jich čeká dost. (pš)