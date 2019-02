Strakonice - Ve městě je nyní 17 míst, kde je povoleno provozování hazardních her, namísto loňských 21. Může za to obecně závazná vyhláška platná od 1. ledna.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Více k tomu uvedla na posledním zasedání zastupitelstva vedoucí finančního odboru radnice Jitka Šochmanová. „Jde o snížení o čtyři místa, kde už provoz nebyl a ani o něj nebylo požádáno,“ vysvětlila.

Počet výherních hracích přístrojů

Strakonice 21

Blatná 0

Vodňany 35

Volyně 2

Celkem za okres 58

(současný počet povolení od ministerstva financí – co povolení, to přístroj)

Zastupitel Josef Moučka navrhl vypustit článek týkající se určení času. Původně totiž návrh zmíněné vyhlášky obsahoval i zákaz provozu přístrojů od tří ráno do deseti dopoledne. „Ohrozilo by to příjmy města i podnikatelské prostředí,“ podotkl. Jeho protinávrh byl přijat.

Kromě Strakonic má i Volyně novou úpravu regulace provozu hazardních her.

Ty jsou podle volyňské vyhlášky schválené v prosinci zakázány na celém území města. Výjimku tvoří ty povolené před nabytím její účinnosti, a to jen do doby platnosti vydaného povolení.

Na celém území okresu je pro letošek ministerstvem vnitra povoleno 58 výherních hracích přístrojů. To je v rámci celého Jihočeského kraje nejmenší číslo.