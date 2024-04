Obchvat Sedlice se o kus pohnul. V polovině roku 2026 by se mohlo stavět

Dobrých padesát let už se v Sedlici řeší obchvat. Silnice I/20 dělí město na dvě poloviny a ve špičce je obtížné hlavní tah z Písku do Blatné dokonce i přejít. Vypadá to, že po letech se blýská na lepší časy a v roce 2026 už by se mohlo začít stavět. Ale místní takovým plánům moc nevěří.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sedlice by se ráda zbavila těžké dopravy, pomoci by měl obchvat. | Foto: Vladimír Klíma