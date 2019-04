Trenér bojových umění Jan Kopko z SK Mystic Písek zde bude předvádět základy sebeobrany. Připraveny jsou dva semináře, a to od 16 do 18 a od 18 do 20 hodin. Zájemci se mohou informovat na čísle 739294397 nebo poslat dotaz na e-mailovou adresu idea74@ddmstrakonice.cz. Akce je určena pro zájemce všech věkových kategorií.