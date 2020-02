Orkán Sabine fičí rychlostí přes 110/km za hodinu a ze střechy budovy areálu Hvězda ve Strakonicích odtrhává plech o velikosti půl metru na délku 10 metrů. Hrozí nebezpečí, že tento plech spadne na rušnou křižovatku.

Hasiči likvidovali následky vichřice Sabine celý den. | Foto: Archiv JSDH Strakonice

To byl jeden ze scénářů, ke kterému vyjeli v pondělí 10. února společně dobrovolní hasiči z výjezdové jednotky města (JSDHO) Strakonice a jejich kolegové z HZS ÚO Strakonice. Na místě byl i Jan Vondrys. „Bylo to páté nadzemní patro. Zásah byl prováděn za použití záchranných opasků a dalšího jištění, aby nedošlo k pádu zasahujících hasičů. Při výstupu na střechu budovy bylo potřeba jistit žebřík ze dvou stran aby nedošlo k jeho pádu. Dva hasiči držely žebřík a ještě měli co dělat, aby ho udrželi,“ popisuje sílu větru hasič. Všichni prý se báli, aby se do plechu neopřel vítr a hasiče nestrhl dolů. „Nakonec jsme plech složili na menší plochu, ale dostat ho dolu nebylo i tak jednoduché,“ říká k zásahu, který trval přibližně hodinu a půl.