Strakonice – Terezka Brožová (13) je holčička na první pohled stejná, jako její vrstevnice. Na druhý ale tolik jiná. Trpí autismem.

K nemoci patří záchvaty vzteku, při kterých je schopná ublížit sobě i okolí. Jako lék na ni působí terapeutická místnost snoezelen. „Provádí se v ní terapie pomocí stimulace všech smyslů. „Promítáme obrazce, měníme světla i jejich intenzitu. Pomocí aromaterapie, hudby, masáže a jiných pomůcek, dojte ke zklidnění,“ popisuje Nikola Košťálová ze Základní a Praktické školy Strakonice. Dítě se cítí bezpečně a uvolněně. „Je to úžasná místnost, mít ji doma, máme vyhráno. Terezku dokáže rozrušit i počasí nebo delší vyučování,“ říká o dcerce matka Ivana.



Cena pomůcky do snoezelenu se pohybuje v desítkách tisíc. Škola je pořizuje ze sponzorských darů. Jeden dostala i od spolku Rally Fans Katovice a kapely Riverside Project. Na svém 6. charitativním koncertu vybrali 64 698 korun. „Jsme moc vděční je to suma, která nám dovolí snoezelen modernizovat,“říká ředitelka školy Martina Košťálová.



Charitativní koncerty už v minulosti podpořily například i Dětské centrum Jihočeského kraje, Stacionář Strakonice, Dům klidného stáří v Sousedovicích a Dětský domov Volyně.



Na charitativním projektu Autumn Night 2018, který se konal 8. prosince 2018 hrály bez nároku na honorář tyto kapely: Element, Right Now, Funkce Šroubu, Anča Band, Riverside Project.