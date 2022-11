V sobotu 12. listopadu se mohli lidé na jihu Čech zapojit do podzimní Sbírky potravin, jedné z největších charitativních akcí v zemi. Darováním základních trvanlivých potravin a také drogistického zboží či dětské výživy tak podpoří samoživitele, rodiny i jednotlivce v nouzi nebo například lidi bez domova.

Dobrovolníky v zelených zástěrách s logem potravinové sbírky mohli potkat na mnoha místech v Česku. Stáli u pokladen a pokud jste jim darovali jakékoli množství trvanlivých potravin, nebo hygienických potřeb, s úsměvem poděkovali.

„Největší odběr potravin máme aktuálně v terénním programu v Českých Budějovicích, kde pomáháme lidem bez domova, naši pomoc ale velmi využívají i rodiče s malými dětmi, kteří se dostanou do hmotné nouze a podporujeme i řadu seniorů ,“ říká ředitel českobudějovické Charity František Nestával. Tato charita letos vybírá potraviny na dvou místech – v nákupním centru Mercury a také v IGY.

Do sbírky se pravidelně zapojuje většina charit. Mimořádně štědří byli na jaře zákazníci na Pelhřimovsku. Tamní organizaci darovali přes 1,6 tuny potravin a dalšího zboží. „Vše, co putuje k nám, zůstane v regionu a v následujících měsících pomůže lidem v hmotné nouzi překlenout nejtěžší období a nezabřednout do ještě větších problémů,“ líčí vedoucí pelhřimovské Charitní záchranné sítě Jana Žižková. Letošní rok byl ale kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků výjimečně náročný. Zásoby potravin jim i přes tak velké množství došly už v létě a zbytek sezony musela vykrývat potravinová banka nebo nahodilé sbírky.

Budějovice začaly zbrojit, chtějí evropský titul. Do kraje vyšlou maringotku

Ještě pohodlněji než výpravou do nejbližšího obchodu, který je do akce zapojený, lze sbírku podpořit online nákupem na Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Nejvíce pomůžete nákupem trvanlivých potravin a drogerie, po kterých je v potravinových bankách stále velká poptávka: jejich konkrétní výčet naleznete v seznamu potravin, které nejvíce pomáhají.

Celkem se v jarním kole sbírky v českobudějovické diecézi vybralo přes šest tun potravin, za což organizátoři dárcům za své klienty z celého srdce děkují. V celém Česku se pro všechny zapojené neziskové organizace podařilo vybrat 388 tun potravin a 43 tun základní drogerie a hygienických potřeb.

Zapojily se i velké řetězce. Například Globus se podle Lucie Kovandové z tiskového oddělení do Sbírky potravin zapojil podesáté, na delší dobu zlevnil trvanlivé potraviny a drogerii, usnadní nákup i aplikací. Letošní Sbírka potravin je tou nejpotřebnější v historii, protože stoupá potřeba potravin a základní drogerie v potravinových bankách. Ty je totiž rozdělují mezi potřebné seniory, matky samoživitelky a další.

Z hypermarketů Globus poslali zákazníci loni přes 66 tun zboží. Současně vedle toho putují potraviny od Globusu do potravinových bank jak na pravidelné bázi, tak v mimořádných situacích.

Na Senovážném náměstí připomněli Budějčáky padlé v řadách R. A. F.

V rámci podzimní Sbírky potravin mohli zákazníci věnovat pomoc potřebným také na stovce prodejen PENNY po celé zemi. Na 65 prodejnách PENNY lidem pomáhali dobrovolníci, na dalších 35 prodejnách sbírka probíhala statickou formou, kdy lidé mohli přispívat do připravených sbírkových boxů.

„Uvědomujeme si, že význam potravinové pomoci potřebným stále roste. V současné ekonomické situaci přibývá lidí, kteří naši pomoc potřebují, proto jsme se rozhodli navýšit počet prodejen, na nichž mohou lidé věnovat potraviny a drogistické zboží potřebným. Díky rozšíření o dalších 35 prodejen tak počet sbírkových míst v rámci našeho řetězce přesáhne stovku, což znamená, že lidé mohou podat pomocnou ruku druhým na každé čtvrté prodejně PENNY,“ říká k navýšení počtu zapojených prodejen Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY.

Organizátorem Sbírky potravin je tradičně Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti. Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank říká: „V loňském roce se celkem na jaře i na podzim vybralo bezmála 1 000 000 kilogramů pomoci (985 tun) pomoci. Přáli bychom si, aby lidé letos přispěli nejméně stejně. Bohužel, každý den roste počet těch, co se dostávají do situace, kdy nemají pro sebe, své děti nebo blízké dostatek potravin. Věřím tomu, že i když je pro mnohé situace složitá, že budou i letos pamatovat na to, že jsou tací, kteří jsou na tom hůře. Když každý pomůže trochu, bude nakonec pomoc obrovská.“

Řidič kamionu tvrdý chleba má, musí se poprat s provozem i nástrahami navigace