Třeboňské lázně vyžadují podle slov Jana Váni rozvoj a je potřeba, aby měly klientům i místním co nabídnout. „Věříme, že to bude významná součást lázeňského provozu především mimo sezonu. Právě například na podzim a v zimě je sauna samoplátci vyhledávána,“ zamýšlel se.

Dvoupodlažní budova s výtahem vyroste v těsné blízkosti vnitřního bazénu a nově budovaného wellness komplexu. „Bude to vše propojené, lidé projdou vstupní halou, kde budou mít možnost koupit si vstupenku do všech těchto provozů,“ přiblížil. Nový objekt nabídne pět druhů kabin s různými saunami o kapacitě asi 54 míst. Celkem tak lázeňský dům poskytne 66 míst pro „vyhřívání se.“ „Nebudou chybět odpočívárny a ochlazovací bazénky,“ zmínil Jan Váňa. Přibydou i pracoviště s hydro - masážemi a Kneippovými procedurami.

