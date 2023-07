Na kompoty, zmrzlinu i jen tak na jídlo. Do třešňového sadu do Třebanic ke Steinocherům nedaleko Lhenic se od úterka sjíždí desítky lidí z Budějovicka, Prachaticka a dalších míst na samosběr třešní. A jsou jich desítky, jen za první den si natrhali skoro tunu temně rudého, až téměř černého drobného ovoce.

Samosběr třešní v Ovocnářství Steinocher v Třebanicích u Lhenic. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Samosběr mají za 55 korun za kilo, my si nechaly nasbírat kilo za osmdesát. A jsme rády, jsme sedmdesátnice a ještě nám dá doma práci to zavařit, po stromech jsme nelezly,“ svěřila se se smíchem Věra Volfová z Českých Budějovic, která do Třebanic vyrazila s kamarádkou. „Vzaly jsme i jedné další paní, každá máme pět kilo.“

Jitka Klímová (vlevo) a Věra Volfová do Třebanic vyrazily z Budějovic.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

I takové množství se finančně vyplatí, hlavně pokud z třešní budou kompoty. „Ty jsou opravdu drahé, viděla jsme i sklenici za devadesát korun. A tady máte navíc jistotu, že je ovoce čerstvé, právě natrhané. Stejně tak se vyplatí nakoupit si pět kilo okurek a zavařit si to. Za stovku nakoupím a mám spoustu sklenic,“ doplnila Věra Volfová.

„Ale musí na to mít člověk ještě dost sil. Já máj v plánu sem na podzim ještě vyrazit pro švestky, ráda vařívám povidla,“ doplnila svou kamarádku Jitka Klímová. O samosběru se dozvěděla na internetu. „Koukala jsem na nabídky sběru třešní a tohle bylo poblíž. Jsme tady u Steinocherů poprvé a třešně jsou vynikající, musím říct, jsou to takové chrupky.“

„My nasbírali narychlo šest kilo, ale manžel myslel, že jsou to tak dvě kila,“ smála se Veronika Petrová z Nových Homolí, která ke Lhenicům vyrazila s manželem a dcerou a ze sadu si odnášeli zhruba půlku přepravky. „Něco sníme a ze zbytku dělám výbornou zmrzlinu jenom z tvarohu: samotný polotučný tvaroh rozmixuju s třešněmi, cukr vůbec nepřidávám, a zamrazím to do nanukových formiček. Je to opravdu vynikající zmrzlina.“ Petrovi vyrazili do sadu už potřetí. Hlavně kvůli ceně. „V obchodě stojí třešně i 199 korun, tohle je proti tomu nic.“

„Dali jsme tip rodičům a ti si přijedou taky. Sbírá se ze země, stromky jsou nízké, ale mají tu i štafličky, takže se dá vylézt i nahoru do koruny. A navíc je tu krásná příroda, sluníčko, pofukuje vítr, nádhera,“ pochvaloval si Radek Petr.

„My sem jezdíme už léta pro jabka, loni jsme chtěli i třešně, ale propásli jsme je. A včera jsme sem volali a stihli jsme to, a tak jsme vyrazili,“ popsal přímo pod stromem další Budějčák Bohumil Wolf, který si do Třebanic přijel natrhat třešně se synem Vítkem.

Lidé jsou úžasní a vděční, chválí si sadařka

Samosběr třešní pořádají Steinocherovi už sedmnáctý rok, ovocnářství se věnují už tři desetiletí. „A nic lepšího než samosběr jsme udělat nemohli. Lidi jsou úžasní!“ pochvaluje si zákazníky ovocnářka Irena Steinocherová, která s manželem vlastní na dvacet hektarů sadů, hlavně těch jablečných. „Někdo je do třešňového sadu nechce pustit, že to polámou, ale my s tím špatné zkušenosti nemáme. Samozřejmě se někdy něco zlomí, ale lidi jsou opatrní, ohleduplní a vděční. Jsou rádi, že kvalitní třešně pořídí levněji než v obchodě, a my jsme zase rádi, že se naše dobré české třešně dostanou k našim lidem. Tyto černé se vyvážejí hlavně do zahraničí a do českých obchodů toho přijde málo,“ vysvětlila mezi řadami stromů obsypaných ovocem. Pěstují odrůdy Kordia, Tamara a Regina, což jsou poměrně nízké stromky. „Máme tu stromky pětileté, ale víc už nenarostou, jsou na to šlechtěné. Na podzim je seřízneme a budeme je udržovat takto nízké, aby šly trhat ze země.“

Samosběr třešní vypukl. Irena Steinocherová (na snímku) má s manželem Ovocnářství Steinocher. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Sehnat brigádníky, aby trhali ze žebříků, je v dnešní době podle ovocnářky nadlidský úkol. „Oni by i lidi byli, ale nechce se jim pracovat,“ posteskla si. „A když přijdou třeba mladí, zkusí si to a přestane je to bavit.“

Samosběr třešní mají Steinocherovi naplánovaný ještě na následující dva až tři týdny. A rozjel se jim ve velkém. „Za první den jsme prodali na 900 kilo třešní, natrhat si přijelo kolem stovky lidí,“ vyčíslila Irena Steinocherová. „Třešně máme i na objednávku, pokud se někomu nechce trhat nebo to nezvládnou. Do obchodů třešně nedodáváme.“ Loni prodali deset tun. „Letošní rok je toho o něco míň než bylo loni. My si ale stěžovat nemůžeme, třeba ve Lhenicích letos třešně skoro nemají. Bylo velmi špatné jaro a je to znát. Když to kvetlo, pršelo, nelétaly včely… My tu máme včely hned u sadu.“ Steinocherovi se zaměřují hlavně na jablka, třešně a švestky pěstují jako doplněk. „Jestli na podzim spustíme samosběr jablek, teprve uvidíme, podle úrody,“ uzavřela sadařka.