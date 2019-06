„Ve čtvrtek od čtrnácti hodin si u nás mohou lidé letos poprvé natrhat jahody,“ uvedl za plantáž v Leskovicích Miroslav Hradský.

Pokud bude přát počasí, chtějí do konce týdne zahájit sezonu i ostatní plantáže.

Sladké ovoce ale podraží. Na farmě u Miklasů v Radomyšli bude stát kilogram okolo padesáti korun. „Všechny vstupy jsou dražší. I když jsme se dočkali srážek, nestačilo to a bylo třeba stále zavlažovat,“ uvedla Lenka Miklasová. O část jahod přišli farmáři i kvůli mrazíkům.

Také v Bavorově doufají v dobré počasí. „Abychom mohli zahájit samosběr, potřebujeme pár dnů slunečného počasí,“ řekla za Jahody Bavorov Hana Zárubová.

I když se hlavní část úrody podařilo v Bavorově před mrazíky uchránit i tady jdou s cenou nahoru. Na 59 korun za kilo.

Podle pěstitelů je čas jahod tak v polovině června. „Neřekla bych, že se letošní rok zrání opozdilo. Spíš ten minulý byly oproti normálu dříve,“ říká Lenka Miklasová.

Na Strakonicku se můžete vydat pro čerstvé jahody hned na několik míst:



Farma u Miklasů Radomyšl:

Otevřeno bude v pracovní dny od 15 do 17 hodin nebo do vysbírání. O víkendech od 9 do 12 hodin nebo do vysbírání. Aktuální informace na webu a Facebooku.



Jahody Bavorov:

Otevírací doba od 8 do 18 hodin. Nutno však sledovat aktuální informace na Facebooku



Jahody Leskovice:

Každý všední den od 14 hodin. O víkendu pak od 8 hodin po celý den. Samosběr jahod začíná ve čtvrtek 6. června od 14 hodin.