Také už se vám sbíhají sliny na jahodové knedlíky? Samosběry jahod se blíží. Kde a za kolik si na Strakonicku sladké plody nasbírat, kde sledovat aktuální časy samosběru? Přinášíme vám přehledné informace.

Samosběr jahod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Vodňany

Jedním z tradičních míst, kde si můžete jahody sami nasbírat, případně si koupit už natrhané, je městská zahrada ve Vodňanech. „Samosběr jahod plánujeme i letos, i když o největší jahody, které bývají na prvních květech, jsme kvůli mrazům přišli. Ještě přesně nevíme, kdy by měl samosběr začít, ale odhaduji to tak koncem příštího týdne,“ uvedl pěstitel Vasil Manzyuk. Dodal, že cena jahod při samosběru bude letos 70 korun za kilogram, již natrhané jahody budou za 80 korun a výběr pak za 100 korun. Aktuální informace o časech samosběrů mohou lidé sledovat na facebooku Jahody Vodňany - Manho CZ.

I když si lidé mohou ve Vodňanech jahody koupit už natrhané, nelze si je předem objednat. „Objednávky na jahody nepřijímáme. Lidé si mohou koupit to, co máme právě natrhané, když jahody dojdou, stačí si počkat a my dojdeme do zahrady natrhat další,“ uvedl Vasil Manzyuk.

Radomyšl

I na Farmu u Miklasů v Radomyšli si lidé jezdí nasbírat jahody moc rádi. Ani letos je tu nezklamou a jahodovou plantáž pro samosběr otevřou. „Odhaduji to tak do čtrnácti dnů. Přesné informace o samosběru a jeho termíny zveřejňujeme vždy na našich webových stránkách www.farmaumiklasu.cz a facebooku Farma u Miklasů,“ uvedla Lenka Miklasová. Jahody by měly letos stát v Radomyšli 80 Kč/kg. „Ještě v loňském roce jsme cenu drželi, ale letos už jsme ji museli navýšit. Na ceně se podepisují nejen mrazy, které nás o část nejlepší úrody připravily, ale také stále se zvyšující náklady a především to, že jsme dělali novou výsadbu jahod,“ dodala Lenka Miklasová. Na Farmě u Miklasů jsou jahody k dostání pouze formou samosběru.

Leskovice

Dalším místem, kam lidé na Strakonicku míří za samosběrem jahod, jsou Leskovice. Tady počítají s tím, že se budou jahody sbírat až v červnu. „Jahody budou letos kvůli mrazům déle. Ale samosběr plánujeme,“ uvedl majitel Miroslav Hradský. Cena bude ještě upřesněna více informací najdou lidé na webových stránkách jahodovyweb.cz/jahody-hradsky-leskovice/.